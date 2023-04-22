Пожар в школе в Габале

В Габалинском районе в школе произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в селе Байрамкохалы на территории полной средней школы на участке 60 кв.м. сгорели деревянные перекрытия кровли одноэтажного спортзала общей площадью 176 кв.м. и 1 кубометр дров.

"Остальная часть спортзала и здание школы защищены от пожара. Пожар был потушен расчетами пожарной охраны", - отмечается в сообщении.