https://news.day.az/society/1557798.html Пожар в школе в Габале
Пожар в школе в Габале
В Габалинском районе в школе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в селе Байрамкохалы на территории полной средней школы на участке 60 кв.м. сгорели деревянные перекрытия кровли одноэтажного спортзала общей площадью 176 кв.м. и 1 кубометр дров.
"Остальная часть спортзала и здание школы защищены от пожара. Пожар был потушен расчетами пожарной охраны", - отмечается в сообщении.
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