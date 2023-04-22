https://news.day.az/society/1557825.html На этих улицах в Баку будет ограничено движение транспорта - ФОТО
На этих улицах в Баку будет ограничено движение транспорта - ФОТО
Еще несколько дорог в Баку будут закрыты в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
Сегодня с 22:00 из-за установки бетонных барьеров будет ограничено движение транспорта на улице Муртузы Мухтарова и на пересечении улиц Бунъяда Сардарова и Истиглалийят.
Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.
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