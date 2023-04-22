На этих улицах в Баку будет ограничено движение транспорта

Еще несколько дорог в Баку будут закрыты в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Сегодня с 22:00 из-за установки бетонных барьеров будет ограничено движение транспорта на улице Муртузы Мухтарова и на пересечении улиц Бунъяда Сардарова и Истиглалийят.

Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.