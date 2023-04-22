Температура воздуха в Баку вчера была выше нормы

По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, погодные условия на территории страны были нестабильными, наблюдались сильные грозы, временами осадки. В некоторых местах осадки носили интенсивный характер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Количество выпавших осадков составило: 23 мм - в Гёйтепе (Джалилабад), 13 мм - в Агдаме, 10 мм - в Дашкесане, 9 мм - в Шахдаге, 7 мм - в Гахе, 6 мм - в Джульфе, Ордубаде, до 1 мм - в Халтане, Гедабее, Балакене, Шеки, Гусаре, Грызе, Гяндже, Исмаиллы, Губе, Тертере, Гёйчае, Зардабе, Шаруре, Шахбузе, Садараке, Шамкире, Агстафе, Габале, Загатале, Гёйгёле, Барде, Билясуваре, Евлахе, Нахчыване, Нафталане, Гобустане, Мингячевире, Кюрдамире, Астаре, Нефтчале, Баку и на Абшеронском полуострове.

21 апреля около 18:40 в Джалилабаде выпал град диаметром 0,8 мм (по визуальным наблюдениям). Северо-западный ветер временами усиливался до 28 м/с в Гёйтепе, 24 м/с - в Гёйчае, 23 м/с - в Дашкесане, 22 м/с - в Гяндже, Тертере, Нафталане, 21 м/с - в Мингячевире, 20 м/с - Агдаме, Шахдаге, 18 м/с - Нахчыване, Шеки, 16 м/с - Бейлагане, Грызе, 15 м/с - Гахе, 21 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове.

Температура воздуха 21 апреля в Баку превысила климатическую норму на 5,1°, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 18-24°, в Нахчыване - 17-24°, в горных районах - до 18°, в низменных - 26-28° тепла.

22-23 апреля в некоторых горных и предгорных районах преимущественно в дневное время ожидаются кратковременные дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность града. С вечера 24 апреля, начиная с западных районов, и до полудня 25 апреля временами ожидаются осадки.