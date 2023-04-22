Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 16-21°, местами до 24° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 % , днем - 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах пройдут временами дожди, возможны грозы, выпадет град. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13°, местами до 18 ° тепла.