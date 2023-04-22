В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина

Сотрудники Нахчыванского Главного таможенного управления пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков.

Как сообщили Day.Az в субботу в Управлении по прессе и связям с общественностью Госкомтаможни, на пункте пропуска "Джульфа" был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего транзитом через территорию Азербайджана из Исламской Республики Иран в Нидерланды.

Была проведена тщательная проверка транспортного средства и в грузовом отсеке было обнаружено наркотическое вещество - героин весом 499 килограммов 203,9 грамма.

По данному факту проводится расследование.