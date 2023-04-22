В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1"

Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет с 28 по 30 апреля.

Как сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе МВД Азербайджана, сегодня был проведен смотр личного состава, который будет привлечен к обеспечению безопасности мероприятия, проверено состояние материально-технического обеспечения.

Проверяя состояние выполнения поручений, заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Вугар Алекберов проинструктировал личный состав по вопросам обеспечения безопасности, довел до внимания дополнительные поручения.