https://news.day.az/society/1557916.html В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" - ФОТО
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" - ФОТО
Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет с 28 по 30 апреля.
Как сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе МВД Азербайджана, сегодня был проведен смотр личного состава, который будет привлечен к обеспечению безопасности мероприятия, проверено состояние материально-технического обеспечения.
Проверяя состояние выполнения поручений, заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Вугар Алекберов проинструктировал личный состав по вопросам обеспечения безопасности, довел до внимания дополнительные поручения.
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