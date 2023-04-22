https://news.day.az/society/1557935.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 30 случаев заражения коронавирусом, 78 человек вылечились, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 558 человек вылечились, 10 222 - скончались, число активных больных составляет 315.
За последние сутки в стране проведены 833 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 582 030.
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