В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 30 случаев заражения коронавирусом, 78 человек вылечились, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 558 человек вылечились, 10 222 - скончались, число активных больных составляет 315.

За последние сутки в стране проведены 833 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 582 030.