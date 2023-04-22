https://news.day.az/society/1557975.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 18:42 по местному времени в Исмаиллинском районе, в 14 км к юго-западу от станции Исмаиллы.
Землетрясение магнитудой 3,6 не ощущалось.
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