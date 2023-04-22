В Азербайджане произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 18:42 по местному времени в Исмаиллинском районе, в 14 км к юго-западу от станции Исмаиллы.

Землетрясение магнитудой 3,6 не ощущалось.