В соцсетях распространились кадры с места подрыва мины в Шушинском районе, передает Day.Az.

Напомним, что 22 апреля около 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на специально заложенной армянами на дороге мине. В результате пострадали водитель и глава автомобиля, транспортное средство вышло из строя и пришло в негодное состояние. Один из военнослужащих, немедленно прибывший на помощь раненым, также получил ранения подорвавшись на противопехотной мине.

Трем азербайджанским военнослужащим, подорвавшимся на мине, оказана неотложная медицинская помощь.