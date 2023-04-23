В Уджаре произошло тяжелое ДТП

- есть погибший и раненые

На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Мусюслю Уджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "Mercedes" внезапно потерял управление во время движения.

В результате машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась, в аварии погиб 1 человек, есть раненые.

По факту проводится расследование.