https://news.day.az/society/1558027.html В Уджаре произошло тяжелое ДТП - есть погибший и раненые
В Уджаре произошло тяжелое ДТП - есть погибший и раненые
На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Мусюслю Уджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "Mercedes" внезапно потерял управление во время движения.
В результате машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась, в аварии погиб 1 человек, есть раненые.
По факту проводится расследование.
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