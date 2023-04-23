https://news.day.az/society/1558130.html Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 65 человек.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались 4 пациента.
Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 105 человек. Из них излечились и выздоровели 820 623 человека, умерли - 10 226, в настоящее время число активных больных составляет - 256.
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