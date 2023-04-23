Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 65 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались 4 пациента.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 105 человек. Из них излечились и выздоровели 820 623 человека, умерли - 10 226, в настоящее время число активных больных составляет - 256.