Networking Azerbaijan провел для предпринимателей вечер в честь праздника Рамазан

В ресторане Kitchen Plus прошел ифтар для предпринимателей и менеджеров, организованный бизнес-клубом Networking Azerbaijan. Священный праздник исламского мира Рамазан - это время содружества, братства, любви, милосердия и благодати.

Бизнес-клуб Networking Azerbaijan уже второй раз за месяц Рамазан собрал предпринимателей на ифтаре. В организованном в связи с этим вечере приняли участие предприниматели и менеджеры из разных областей деятельности.

Гости мероприятия смогли свободно пообщаться друг с другом и воспользоваться возможностями, предоставленными данным мероприятием. Этот праздничный вечер священного месяца Рамазан, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в уютной обстановке, что обеспечило хорошее настроение его участникам.

Пусть Всевышний Аллах примет все посты и молитвы!