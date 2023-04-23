Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1, "бустерную" дозу получил 1 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 959 168, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 409 882, вторую дозу получили 4 880 560, "бустерную" дозу - 3 402 620 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 266 106 человек.