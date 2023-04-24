Несчастный случай в Балакене

В Балакене мотоцикл упал в канал, два человека получили травмы, состояние одного из пострадавших тяжелое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 20 часов вечера на участке автодороги Балакен-Газбина-Ититала у села Кортала.

Мотоцикл, управляемый жителем села Даначы Загатальского района, вышел из-под контроля на крутом повороте и упал в канал на обочине дороги. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Раненые - жители села Даначы Загатальского района Сахиб Исмаил оглу Кахаев 2002 года рождения и Юмухов Камран Иса оглу 2004 года рождения госпитализированы в Балакенскую центральную районную больницу.

По данному факту в отделе полиции Балакенского района проводится расследование.