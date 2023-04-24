В Бакинской квартире обнаружено тело мужчины

23 апреля около 20:00 в одной из квартир на улице академика Гасана Алиева в Наримановском районе столицы был обнаружен труп Исрафилова Н. 1982 года рождения со следами телесных повреждений.

Об этом АПА сообщили в прокуратуре Наримановского района, передает Day.Az.

Было отмечено, что в ходе предварительного расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что мужчина был убит умышленно.

"По данному факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лица или лиц, совершивших преступление", - говорится в сообщении.