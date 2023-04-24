Сколько человек получили социальные выплаты в Азербайджане

В январе-марте 2023 года через электронную систему в проактивном порядке гражданам было назначено 44,3 тысячи социальных выплат, в том числе 10,3 тысячи пенсий, 34 тысячи пособий.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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