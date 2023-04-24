Массовое отравление в Лянкяране

Около 01:15 24 апреля 17 жителей села Бялитон Лянкяранского района (1 мужчина, 7 женщин, 9 детей) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Лянкяранской центральной районной больницы, подведомственной TƏBİB, из-за пищевого отравления.

Об этом сообщили в Day.Az в TƏBİB.

Было отмечено, что каждому из них были оказаны необходимые медицинские услуги.

"7 человек выписаны домой для амбулаторного лечения, 10 человек помещены в соответствующее отделение медицинского учреждения. Их состояние стабильное", - подчеркивается в сообщении.