В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня в 15:22 в Загатальском районе, в 16 км к юго-западу от станции Загатала произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

По информации Бюро по исследованию землетрясений, землетрясение магнитудой 3,7 произошло на глубине 10 км.

В населенных пунктах вблизи эпицентра землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.