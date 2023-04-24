https://news.day.az/society/1558315.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 15:22 в Загатальском районе, в 16 км к юго-западу от станции Загатала произошло землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
По информации Бюро по исследованию землетрясений, землетрясение магнитудой 3,7 произошло на глубине 10 км.
В населенных пунктах вблизи эпицентра землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
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