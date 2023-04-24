В жилом здании в Билясуваре произошел взрыв
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В пятиэтажном жилом здании в Билясуварском районе Азербайджана произошел взрыв.

Как передает в понедельник Day.Az, на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, пожарные и спасатели.

Сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие.