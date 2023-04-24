МЧС о возможных причинах взрыва в Билясуваре

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в жилом доме в Билясуваре в результате, по предварительным данным, утечки газа.

Об этом сообщили в МЧС в ответ на запрос Day.Az.

Согласно информации, в настоящее время силы МЧС находятся на месте происшествия.

Установлено, что взрыв произошел на последнем этаже здания, в результате чего обрушилась крыша здания.