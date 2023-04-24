https://news.day.az/society/1558332.html МЧС о возможных причинах взрыва в Билясуваре - ВИДЕО
МЧС о возможных причинах взрыва в Билясуваре - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в жилом доме в Билясуваре в результате, по предварительным данным, утечки газа.
Об этом сообщили в МЧС в ответ на запрос Day.Az.
Согласно информации, в настоящее время силы МЧС находятся на месте происшествия.
Установлено, что взрыв произошел на последнем этаже здания, в результате чего обрушилась крыша здания.
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