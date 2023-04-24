Еще один человек спасен из под завалов в Билясуваре

Благодаря оперативным поисково-спасательным мероприятиям, проведенным силами МЧС, из-под завалов в здании в Билясуваре, где произошел взрыв, извлекли живым еще одного человека и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее силы МЧС также спасли одного человека из под завалов.

Напомним, что в Билясуваре произошел взрыв в пятиэтажном жилом здании, в результате чего обрушилась крыша здания.