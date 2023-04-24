https://news.day.az/society/1558338.html Еще один человек спасен из под завалов в Билясуваре - ВИДЕО
Еще один человек спасен из под завалов в Билясуваре - ВИДЕО
Благодаря оперативным поисково-спасательным мероприятиям, проведенным силами МЧС, из-под завалов в здании в Билясуваре, где произошел взрыв, извлекли живым еще одного человека и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее силы МЧС также спасли одного человека из под завалов.
Напомним, что в Билясуваре произошел взрыв в пятиэтажном жилом здании, в результате чего обрушилась крыша здания.
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