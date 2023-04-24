Пожар в общежитии в Баку

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном общежитии по улице И.Зулалова в Ясамальском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар был потушен привлеченными на место происшествия подразделениями пожарной охраны МЧС.

Как затем заявили в МЧС, в ходе пожара жильцы здания были эвакуированы. В результает пожара никто не пострадал. Возгорание было зафиксировано на 4 и 5 этажах здания.