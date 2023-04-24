https://news.day.az/society/1558353.html Пожар в общежитии в Баку - ВИДЕО
Пожар в общежитии в Баку - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном общежитии по улице И.Зулалова в Ясамальском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар был потушен привлеченными на место происшествия подразделениями пожарной охраны МЧС.
Как затем заявили в МЧС, в ходе пожара жильцы здания были эвакуированы. В результает пожара никто не пострадал. Возгорание было зафиксировано на 4 и 5 этажах здания.
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