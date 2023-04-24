https://news.day.az/society/1558357.html Необычные пируэты в небе над Каспием - ВИДЕО
Необычные пируэты в небе над Каспием - ВИДЕО
Сегодня вечером в небе над Бакинским бульваром наблюдались яркие огоньки, придавшие красоту ночному небу на берегу моря.
Как передает Day.Az, кадрами поделился с нашей редакцией один из постоянных читателей.
Присоединившиеся к красочному шоу некоторые местные жители сперва подумали об НЛО, но потом выяснилось, что полет необычных огоньков устроили дети, игравшие на приморском парке.
Представляем вашему вниманию эти красивые кадры.
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