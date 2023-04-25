В Билясуваре из-под завалов извлечено тело одного человека

В Билясуваре силы Министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тело одной женщины из под завалов в здании, где ранее произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В целом, в результате поисково-спасательной операции, проведенной МЧС в связи со взрывом, из-под завалов живыми спасены два человека, обнаружено и передано по назначению тело одного человека", - сообщили в министерстве.

Напомним, что в понедельник в Билясуваре произошел взрыв на последнем этажа пятиэтажного жилого здания. В результате взрыва обрушились потолок квартиры и крыша здания.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.