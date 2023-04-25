https://news.day.az/society/1558368.html Крупное ДТП в Сабирабаде: есть погибшие - ФОТО
Крупное ДТП в Сабирабаде: есть погибшие - ФОТО
В Сабирабаде произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Нариманкенд Сабирабадского района.
Автомобиль "ВАЗ-2107" загорелся после столкновения с "Мерседес". В результате ДТП погибли пассажир и водитель ВАЗа - Абдуллаев Эмин Эйнулла оглу 1982 года рождения и пассажир Рзаев Эльшад Эльсафа оглу 1993 года рождения. Оба являлись жителями села Нариманкенд Сабирабадского района.
По факту проводится расследование.
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