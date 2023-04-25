На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Круг "20 января";
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в обоих направлениях;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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