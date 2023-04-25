На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг "20 января";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в обоих направлениях;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".