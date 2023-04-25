В Агджабеди обнаружены боеприпасы

В Агджабединском районе обнаружены боеприпасы.

Как сообщили во вторник Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных на территории сотрудниками отдела полиции Агджабединского района, в русле реки Гаргар были обнаружены боеприпасы. Были обнаружены четыре снаряда для гранатомета, 88 патронов к автомату и части к двум автоматам.

По данному факту проводится расследование.