https://news.day.az/society/1558397.html В Агджабеди обнаружены боеприпасы - ВИДЕО
В Агджабеди обнаружены боеприпасы - ВИДЕО
В Агджабединском районе обнаружены боеприпасы.
Как сообщили во вторник Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных на территории сотрудниками отдела полиции Агджабединского района, в русле реки Гаргар были обнаружены боеприпасы. Были обнаружены четыре снаряда для гранатомета, 88 патронов к автомату и части к двум автоматам.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре