Новые подробности в связи со взрывом в Билясуваре

В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело еще одного человека.

Как сообщили во вторник Day.Az в прокуратуре Билясуварского района, в результате проведенных поисково-спасательных работ под завалами было обнаружено тело Гюнай Алиевой, 1988 года рождения.

Ранее двое детей Гюнай Алиевой были спасены из-под завалов и госпитализированы, в настоящее время их лечение продолжается.

В прокуратуре Билясуварского района продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК АР. Напомним, что в понедельник в Билясуваре произошел взрыв на последнем этаже пятиэтажного жилого здания. В результате взрыва обрушились потолок квартиры и крыша здания. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.