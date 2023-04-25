Cотрудничество между Болонским университетом и Университетом ADA обеспечит стабильное развитие сельского хозяйства

Запуск сотрудничества в области сельского хозяйства между Болонским университетом и Университетом ADA обеспечит стабильное развитие этого сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник ректор Болонского университета Джованни Молари на церемонии открытия первой краткосрочной совместной сертификационной программы Университета ADA и Болонского университета по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой в рамках Итало-азербайджанского университета.

"Болонский университет является одним из старейших университетов. Наш университет открыт для инноваций со стороны других университетов. Данная программа, созданная совместно с Университетом ADA, позволит укрепить наше сотрудничество и увеличить число студентов по обмену. Перед нами сейчас появляется возможность разрабатывать больше академических программ и улучшать совместно сельскохозяйственный и продовольственный секторы обеих стран", - добавил Молари.

Напомним, что 2 апреля 2022 года состоялись подписание документа о строительстве Итало-азербайджанского университета и церемония закладки фундамента здания этого вуза..

Отметим, что Университет ADA уже сотрудничает с пятью итальянскими университетами.