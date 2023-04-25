На Каспии произошло землетрясение

В Мангистауской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:25 по времени Астаны (11:25 по Баку). Эпицентр располагался в 187 километрах к северо-востоку от Форт-Шевченко и 104 километрах к северу от Шетпе. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Какой-либо информации об ущербе после землетрясения не поступало.