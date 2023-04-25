https://news.day.az/society/1558591.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Мангистауской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:25 по времени Астаны (11:25 по Баку). Эпицентр располагался в 187 километрах к северо-востоку от Форт-Шевченко и 104 километрах к северу от Шетпе. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Какой-либо информации об ущербе после землетрясения не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре