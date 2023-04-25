https://news.day.az/society/1558633.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра со второй половины дня до вечера 27 апреля, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидаются переменные осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град, в высокогорной местности снег.
Восточный ветер 27 апреля местами будет усиливаться.
В реках может подняться уровень воды.
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