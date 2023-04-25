В Азербайджане ухудшится погода

Завтра со второй половины дня до вечера 27 апреля, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град, в высокогорной местности снег.

Восточный ветер 27 апреля местами будет усиливаться.

В реках может подняться уровень воды.