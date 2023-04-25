Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш

Запущены автобусные рейсы в направлении освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Об этом сказали в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что в рамках программы "Большого возвращения" Агентство наземного транспорта Азербайджана запускает автобусные маршруты в село Талыш Тертерского района.

"Рейсы будут выполняться два раза в сутки", - сказали в министерстве.

Отметим, что в селе Талыш сейчас проживает 90 человек (20 семей). На следующем этапе планируется переселить в село 158 семей.