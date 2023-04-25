https://news.day.az/society/1558649.html Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш - ФОТО
Запущены автобусные рейсы в освобожденное от оккупации село Талыш - ФОТО
Запущены автобусные рейсы в направлении освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.
Об этом сказали в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
В ведомстве сообщили, что в рамках программы "Большого возвращения" Агентство наземного транспорта Азербайджана запускает автобусные маршруты в село Талыш Тертерского района.
"Рейсы будут выполняться два раза в сутки", - сказали в министерстве.
Отметим, что в селе Талыш сейчас проживает 90 человек (20 семей). На следующем этапе планируется переселить в село 158 семей.
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