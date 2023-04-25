https://news.day.az/society/1558658.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 128 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 689 человек вылечились, 10 230 скончались, число активных больных - 209.
За прошедшие сутки проведено 913 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 584 235 тестов.
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