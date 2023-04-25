В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 128 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 689 человек вылечились, 10 230 скончались, число активных больных - 209.

За прошедшие сутки проведено 913 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 584 235 тестов.