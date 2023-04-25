Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 259 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 207, вторую дозу получил 21, бустерную дозу - 21 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 10.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 959 427, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 089, вторую дозу получил 4 880 581, бустерную дозу - 3 402 641 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 116 человек.