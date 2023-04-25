Задержан лже-полицейский, обманувший 30 таксистов

Арестован житель столицы Зейналабдин Маликзаде, который злоупотреблял доверием таксистов, обманывал их и заполучал различные суммы денег.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, операцию провели сотрудники Бинагадинского РУП.

В ходе следствия было установлено, что Зейналабдин Маликзаде вызывал такси в основном к гипермаркетам. Когда такси прибывало на место, он связывался с водителями и представлялся сотрудником полиции.

Он просил их купить продукты в гипермаркете, а также перевести деньги на электронный кошелек, так как якобы не может это сделать из-за работы. Зейналабдин Маликзаде сказал таксистам, что вернет деньги, когда они доедут до полицейского участка, где он работает. Когда потерпевшие обратились в упомянутое Зейналабдином Маликзаде отделение полиции, они поняли, что их обманули.

Отметим, что Маликзаде блокировал телефоны таксистов, чтобы они не могли с ним связаться. Он завладел средствами, которые потерпевшие перечислили на электронный кошелек, путем их обналичивания через различные программы. Установлено, что Зейналабдин Маликзаде таким образом обманул около 30 таксистов.

В Бинагадинском РУП проводится расследование. Если есть другие граждане, пострадавшие от незаконных действий Зейналабдина Маликзаде, они могут обратиться в службу "102" МВД, Бинагадинский РУП или на официальные страницы министерства в социальных сетях.

Отмечается, что Зейналабдин Маликзаде ранее был судим за обман граждан путем размещения фальшивых объявлений на сайтах недвижимости.