https://news.day.az/society/1558705.html В этих районах Баку не будет газа
В этих районах Баку не будет газа
В связи с проведением ремонтных работ в некоторых частях Баку с 09:00 26 апреля до завершения работ будет ограничена подача газа абонентам.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в ПО "Азеригаз".
Было отмечено, что на время проведения ремонтных работ будет ограничена подача газа на улицах Мушфига, Гвардии и Азадлыг в Хатаинском районе, а также в жилом массиве "Гум Адасы" Сураханского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре