В этих районах Баку не будет газа

В связи с проведением ремонтных работ в некоторых частях Баку с 09:00 26 апреля до завершения работ будет ограничена подача газа абонентам.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в ПО "Азеригаз".

Было отмечено, что на время проведения ремонтных работ будет ограничена подача газа на улицах Мушфига, Гвардии и Азадлыг в Хатаинском районе, а также в жилом массиве "Гум Адасы" Сураханского района.