Упразднена комиссия Кабмина Азербайджана по организации, регулированию и безопасности дорожного движения
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Упразднена комиссия Кабинета министров Азербайджанской Республики по организации, регулированию и безопасности дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в постановление "О комиссии Кабинета министров Азербайджанской Республики по организации, регулированию и безопасности дорожного движения". Согласно постановлению, комиссия упразднена.