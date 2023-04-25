https://news.day.az/society/1558733.html Упразднена комиссия Кабмина Азербайджана по организации, регулированию и безопасности дорожного движения
Упразднена комиссия Кабмина Азербайджана по организации, регулированию и безопасности дорожного движения
Упразднена комиссия Кабинета министров Азербайджанской Республики по организации, регулированию и безопасности дорожного движения.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в постановление "О комиссии Кабинета министров Азербайджанской Республики по организации, регулированию и безопасности дорожного движения". Согласно постановлению, комиссия упразднена.
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