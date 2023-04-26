Сташное ДТП в Баку

- есть погибший и раненые - ФОТО

В Насиминском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.

Так, Гейдарли Фарид Халиг оглу, 2001 года рождения, проезжая через перекресток на автомобиле марки Lada Priora, врезался в грузовик марки "КамАЗ".

Находившиеся внутри водитель и пассажиры - Атакишиев Гуммет Баба оглу 2002 года рождения, Садыгов Эмин Ильхам оглу 2001 года рождения получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в Клинический медицинский центр. Джафаров Пярвин Пярвиз оглу 2002 года рождения скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).