Сегодня в направлении села Суговушан Тертерского района на не расчищенной от мин территории произошел разрыв мины.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию.

В результате разрыва противопехотной мины пострадал водитель Международного фонда Евразийской прессы Бабашев Хазар Тариэль оглу, 1990 года рождения.

Пострадавший госпитализирован в Бардинскую районную больницу, его состояние стабильное, опасности для его жизни нет.