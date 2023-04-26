https://news.day.az/society/1558796.html В Тертере взорвалась мина, есть пострадавший
В Тертере взорвалась мина, есть пострадавший
Сегодня в направлении села Суговушан Тертерского района на не расчищенной от мин территории произошел разрыв мины.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию.
В результате разрыва противопехотной мины пострадал водитель Международного фонда Евразийской прессы Бабашев Хазар Тариэль оглу, 1990 года рождения.
Пострадавший госпитализирован в Бардинскую районную больницу, его состояние стабильное, опасности для его жизни нет.
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