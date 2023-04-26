В одном из районов Азербайджана нет газа

В Гусарском районе ограничена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

С 10:00 часов 26 апреля 2023 года в связи с ремонтными работами на газопроводе "Шахдаг" до завершения работ будет приостановлена подача газа на газораспределительную станцию (ГРС) "Гусар 2-я линия" и "Шахдаг".

Во время проведения ремонтных работ будет частично приостановлено газоснабжение района, в том числе города Гусар.