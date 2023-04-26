Пожар в больнице в Гяндже

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила предварительная информация о пожаре в городской больнице № 1 имени Аббаса Сахата в Гяндже.

Как сообщили АПА в МЧС, на место были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Гянджинского регионального центра, передает Day.Az.

Пожар удалось локализовать и потушить в короткое время.В целях безопасности пациенты были эвакуированы.

Будет предоставлена дополнительная информация.