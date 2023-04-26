https://news.day.az/society/1558818.html Пожар в больнице в Гяндже - ФОТО
Пожар в больнице в Гяндже - ФОТО
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила предварительная информация о пожаре в городской больнице № 1 имени Аббаса Сахата в Гяндже.
Как сообщили АПА в МЧС, на место были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Гянджинского регионального центра, передает Day.Az.
Пожар удалось локализовать и потушить в короткое время.В целях безопасности пациенты были эвакуированы.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре