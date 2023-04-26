Проводится расследование в связи с минным инцидентом в Тертере
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Проводится расследование в связи с минным инцидентом в Тертере.

Как сообщили в среду в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате разрыва противопехотной мины пострадал водитель Международного фонда Евразийской прессы Бабашев Хазар Тариэль оглу, 1990 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

Новость обновляется