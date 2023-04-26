https://news.day.az/society/1558829.html Проводится расследование в связи с минным инцидентом в Тертере
Проводится расследование в связи с минным инцидентом в Тертере
Проводится расследование в связи с минным инцидентом в Тертере.
Как сообщили в среду в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате разрыва противопехотной мины пострадал водитель Международного фонда Евразийской прессы Бабашев Хазар Тариэль оглу, 1990 года рождения.
По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.
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