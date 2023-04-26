В Азербайджане выросло число заключаемых трудовых договоров

Число заключаемых трудовых договоров увеличилось на 0,5 процента, или 9 493 договора по сравнению с началом года и достигло 1 755 802.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в фонде заработной платы зафиксирован рост на 6 процентов.

Было отмечено, что в целом за последние пять лет число заключаемых трудовых договоров выросло на 34 процента, а фонд заработной платы - в 2,5 раза.