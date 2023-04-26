В Баку пассажиры ограбили водителя такси

В Баку ограбили водителя.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 25 апреля около 2:00 в полицию поступила информация о том, что два пассажира в автомобиле марки BYD на территории Низаминского района, угрожая водителю ножом, отобрали у него 550 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП, были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления, ранее судимые житель Масаллинского района Ренат Шахбазов и житель города Баку Эльбрус Алекперов.

По данному факту в управлении полиции Низаминского района проводится расследование.