Мы должны извлечь урок из последствий землетрясения в Турции.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев во время выступления на международном конгрессе "Сейсмостойкие современные сооружения" (AERS 2023).

По его словам, необходимо принятие превентивных мер и проведение мониторингов в связи с землетрясениями.

"Ни одна страна не застрахована от землетрясений. В Турции за несколько секунд погибло более 50 тысяч человек", - сказал Мирзоев.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.