Продлен график работы бакинского метро

В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" график работы метро будет продлен на два часа.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"На период проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1", на основании соответствующего оперативного плана, метрополитен перейдет на усиленный режим работы. В период с 28 по 30 апреля станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 02:00, с учетом времени завершения массовых культурных программ, предусмотренных на время проведения гонок. В воскресенье, 30 апреля, движение поездов на участке "Ази Асланов - 28 Мая" будет организовано с интервалом в 2,5 минуты", - сказал он.