https://news.day.az/society/1558878.html Президент Турции наградил азербайджанского волонтера - ФОТО
Президент Турции наградил азербайджанского волонтера - ФОТО
Азербайджанский волонтер, участник 44-дневной Отечественной войны, представитель Союза волонтерских организаций Азербайджана Айхан Аллахвердиев, оказывавший поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, удостоен высокой награды Турецкой Республики.
Как сообщили в среду Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, на церемонии награждения в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Айхану Аллахвердиеву медаль "За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой".
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