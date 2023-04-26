Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 18-23° тепла, местами до 25° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм. рт. ст. до 758 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные осадки, грозы, возможен град, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла.