Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 27 апреля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.
Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 18-23° тепла, местами до 25° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм. рт. ст. до 758 мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные осадки, грозы, возможен град, местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла.
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