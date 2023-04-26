В Физули будет построена метеостанция

Компании-подрядчику поручено приобретение оборудования для установки метеорологической станции на территории Физулинского района.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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