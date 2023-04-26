За период армянской оккупации уничтожено 11 деревьев со статусом памятников природы

За период армянской оккупации было уничтожено 11 деревьев, считающихся памятниками природы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время заседания в Физули рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Новость обновляется