https://news.day.az/society/1558906.html За период армянской оккупации уничтожено 11 деревьев со статусом памятников природы
За период армянской оккупации уничтожено 11 деревьев со статусом памятников природы
За период армянской оккупации было уничтожено 11 деревьев, считающихся памятниками природы.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время заседания в Физули рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
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